La diputada Maite Orsini, se mostró en contra de la idea de enfrentar problemas de seguridad con fuerzas militares, apuntando a que no cuentan con la formación y protección legal necesaria para combatir los problemas de orden público y crimen organizado.

Esto, frente a la solicitud de algunas autoridades y en la misma línea que la alcaldesa Evelyn Matthei, en torno a implementar apoyo militar para enfrentar la crisis de seguridad.

Al respecto, la parlamentaria y miembro de las Comisiones de Seguridad y Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, manifestó que no apoyará reformas que vayan en esta vía.

La parlamentaria argumentó que “no comparto la idea de enfrentar los problemas de seguridad pública y de crimen organizado con las fuerzas militares”.

“Esto porque los militares no tienen la formación necesaria para poder combatir el orden público”, agregó.

“No tienen tampoco herramientas legales para poder defenderse luego de posibles vulneraciones de derechos humanos o personas que pudiesen salir heridas en un enfrentamiento entre las fuerzas armadas y los criminales, y estoy segura porque así lo han dicho, que los militares tampoco quieren salir a las calles, porque no tienen la formación, porque no tienen el armamento, porque no tienen el respaldo legal para defenderse.”

Orsini apuntó que, “el problema de seguridad se combate con más y mejores policías, con más recursos policiales, con más herramientas para que policías puedan perseguir de manera efectiva el crimen organizado, con una reforma a la Agencia de Inteligencia, con la ley que estamos esperando que duerme en el Senado, de infraestructura crítica que permite a los militares en determinadas situaciones resguardar determinada infraestructura; ese es el mecanismo.

“Entregar vía decreto un cheque en blanco a un Presidente, por más que sea mi Presidente, me parece un error”, cerró la congresista.